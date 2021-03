Thierry Lhermitte acide sur les César : "Pas un mot sur la grossophobie chez les jockeys"

Dès le discours d'introduction de la maîtresse de cérémonie, Marina Foïs, le ton était donné : haro sur la ministre de la Culture et le gouvernement. Sans surprise, tous ceux qui forment le monde du 7e Art - pas que les stars - ont notamment réclamé la réouverture des salles de cinéma et des aides supplémentaires pour les intermittents. A cette rengaine, qui a servi de petite musique de fond à une soirée longue de presque quatre heures, sont aussi venus s'ajouter d'autres discours de teneur politique, notamment contre les violences policières de la part de Jean-Pascal Zadi, récompensé. De quoi épuiser les téléspectateurs mais pas que...

Invité avec ses camarades de la troupe du Splendid, pour recevoir un prix spécial, le populaire acteur Thierry Lhermitte avait enfilé son célèbre costume du film culte Le Père Noël est une ordure. De quoi faire sourire le public et raviver des souvenirs. Avec ses complices - Christian Clavier, Gérard Jugnot, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel et Michel Blanc - ils sont alors montés sur scène dans un état d'euphorie surprenant pour remercier l'Académie. Quant à Thierry Lhermitte, il avait décidé d'offrir à l'assemblée un gag sous forme de comique de répétition en éternuant régulièrement selon, de son propre aveu, la technique du professeur Peroni... "J'ai regretté parce qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés, beaucoup de malheurs du monde", a-t-il précisé sur C à vous, le 15 mars.

Sur le plateau de l'émission, l'acteur âgé de 68 ans a poursuivi, acide contre les César : "Je regrette qu'on n'ait pas abordé les Rohingyas, le Yémen, la Syrie, les élections américaines avec l'invasion du Capitole, Navalny, l'endométriose, pas un mot, le bien-être animal, la chasse à courre, rien du tout, l'Arménie, la stigmatisation des anorexiques dans le milieu du Sumo Japonais, la grossophobie dans le milieu des Jockeys, c'est horrible, le remboursement des soins dentaires, l'excision et les Gafam, pas un mot là-dessus !"