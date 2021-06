Kingsley Coman papa : première photo de bébé, sa fiancée raconte son accouchement insolite

C'est aussi sur Instagram que Sabrajna avait annoncé la venue au monde de son enfant. Kingsley Coman avait assisté à l'heureux événement grâce à une permission de la Fédération Française de Football et de l'UEFA. Le footballeur de 25 ans avait temporairement quitté l'équipe de France, engagée à l'Euro 2020. Assurée d'être qualifiée pour les huitièmes de finale, elle affronte le Portugal mercredi soir (23 juin 2021) pour le dernier match du groupe F, surnommé "groupe de la mort".

Kingsley et Sabrajna sont en couple depuis 2019. L'athlète formé au PSG a demandé la main de sa belle lors de vacances à Mykonos, le 17 juillet 2020.

Cet enfant, dont le sexe et le prénom restent inconnus, est le deuxième de Kingsley. Le joueur évoluant au Bayern Munich a aussi une fille, Lëyana, née de sa relation tumultueuse avec Sephora Goignan. En 2017, il a été condamné à 5 000 euros d'amende, un euro de dommages et intérêts et au paiement des frais de justice de son ex-compagne après un cas de violences conjugales. Les faits s'étaient produits en juin 2017. Kingsley Coman avait été placé en garde à vue et entendu pendant plusieurs heures par la police de Chessy (Seine-et-Marne).