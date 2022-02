Dany Boon en famille, Manuel Valls avec sa femme : pluie de stars pour la victoire du PSG !

C'est pour ce genre de soirées que vivent les supporters du Paris Saint-Germain. Hier soir dans la capitale, les coéquipiers de Messi et Neymar accueillaient le grand Real Madrid pour un match importantissime dans leur saison. Si les parisiens ont globalement dominé les espagnols, il a fallu attendre la dernière minute pour voir Kylian Mbappé réussir l'exploit de marquer un formidable but qui a mis le Parc des Princes en fusion ! Et parmi les fans venus admirer les stars du foot, on a reconnu plusieurs visages bien connus des Français.

Bien installé en tribune avec ses fils Mehdi et Eytan, Dany Boon est venu applaudir le club de la capitale. Il n'était pas très loin d'une star de la politique puisque Manuel Valls, grand amateur de foot, était accompagné de sa femme, Susana Gallardo. Un autre homme politique d'envergure avait fait le déplacement, mais pour lui c'est une habitude. Très attaché au PSG, l'ancien président Nicolas Sarkozy a pu discuter avec la légende de la Formule 1, Alain Prost pendant le match. Un artiste connu mondialement, le photographe JR était également présent, toujours accompagné de son célèbre chapeau.

Leïla Bekhti, Patrick Bruel, Jamel Debbouze : un parterre de stars au Parc

Puisqu'il y avait de nombreux internationaux français sur la pelouse, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, accompagné de sa femme Claude, avait bien évidemment sa place en tribune et on l'a vu discuter avec un autre inconditionnel du Parc des Princes, le chanteur Patrick Bruel. Les sportifs étaient nombreux à s'être amassés dans les gradins puisque la star du hand Nikola Karabatic est venue supporter les Parisiens avec sa compagne Géraldine Pillet. Le duo d'actrices Leïla Bekhti et Adèle Exarchopoulos garnissait également les travées du stade, tout comme la star des platines, DJ Snake.

Les humoristes n'étaient pas en reste et on en a vu plusieurs hier soir. De Thomas Ngijol en passant par Fary et Issa Doumbia, on a pas dû s'ennuyer en tribunes ! L'acteur Roschdy Zem, autre aficionados du PSG était bien évidemment là, tout comme Jamel Debbouze, habitué du Parc. Plus surprenant, la nouvelle Miss France Diane Leyre, accompagnée de sa chaperonne Sylvie Tellier sont venues soutenir le club de la capitale. Au rayon des icônes, Enrico Macias était bien présent, comme souvent pour les matchs de son club de coeur. Enfin, on a également pu voir la chanteuse Vitaa, avec son beau ventre rond, tout comme les animateurs Benjamin Castaldi et Michel Cymes.

Soirée de gala donc hier soir au Parc des Princes, où le PSG et ses stars se sont imposés 1 à 0 face à l'équipe de Karim Benzema, avant un match retour qui s'annonce bouillant dans trois semaines à Madrid !