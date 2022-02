Diaporama Dany Boon en famille, Manuel Valls avec sa femme : pluie de stars pour la victoire du PSG !

1 / 47 Dany Boon en famille, Manuel Valls avec sa femme : pluie de stars pour la victoire du PSG !

2 / 47 Dany Boon et ses fils assistent à la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris.

3 / 47 Dany Boon et ses fils Mehdi Boon et Eytan Boon - Dany Boon et ses fils assistent à la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 20222.

4 / 47 Manuel Valls et sa femme Susana Gallardo assistent à la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

5 / 47 Manuel Valls et sa femme Susana Gallardo assistent à la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

6 / 47 Manuel Valls et sa femme Susana Gallardo assistent à la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

7 / 47 Dany Boon et ses fils Mehdi Boon et Eytan Boon - Dany Boon et ses fils assistent à la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 20222.

8 / 47 Dany Boon et ses fils Mehdi Boon et Eytan Boon - Dany Boon et ses fils assistent à la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 20222.

9 / 47 Nicolas Sarkozy, Alain Prost, Nicolas de Tavernost - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

10 / 47 Le photographe JR - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

11 / 47 Didier Deschamps et sa femme Claude - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

12 / 47 Didier Deschamps et sa femme Claude - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

13 / 47 Patrick Bruel - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

14 / 47 Patrick Bruel - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

15 / 47 Jean-Michel Blanquer et Nicolas Sarkozy - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

16 / 47 Didier Deschamps et Patrick Bruel - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

17 / 47 Nicolas Sarkozy, Alain Prost - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

18 / 47 Nikola Karabatic et sa compagne Geraldine Pillet - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

19 / 47 Leïla Bekhti et Adèle Exarchopoulos - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

20 / 47 Dj SNake - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

21 / 47 Patrick Bruel, Dj SNake - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

22 / 47 Leïla Bekhti et Adèle Exarchopoulos - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

23 / 47 Thomas Ngijol - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

24 / 47 Joy Esther et Issa Doumbia - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

25 / 47 Le comique Fary et une amie - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

26 / 47 Roschdy Zem - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

27 / 47 Jamel Debbouze - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

28 / 47 Jamel Debbouze - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

29 / 47 Sylvie Tellier, Diane Leyre (Miss France 2022), Didier Deschamps et sa femme Claude - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

30 / 47 Miss France Diane Leyre et Sylvie Tellier, Didier Deschamps et sa femme Claude - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

31 / 47 Enrico Macias - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

32 / 47 Franck Provost - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

33 / 47 Benjamin Castaldi - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

34 / 47 Michel Cymès et son plus jeune fils - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

35 / 47 Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) et son mari Hicham Bendaoud, Nikola Karabatic et sa compagne Jeny Priez, Alain Prost - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

36 / 47 Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) et son mari Hicham Bendaoud - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

37 / 47 Kylian Mbappé - Kylian Mbappé célèbre son but lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

38 / 47 Kylian Mbappé - Kylian Mbappé célèbre son but lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

39 / 47 Neymar et Kylian Mbappé - Kylian Mbappé célèbre son but lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

40 / 47 Kylian Mbappé, Marco Verratti - Kylian Mbappé célèbre son but lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

41 / 47 Lionel Messi - Kylian Mbappé célèbre son but lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

42 / 47 Kylian Mbappé (PSG) - 8ème de finale aller de la Ligue Des Champions "PSG - Real Madrid (1-0)" au Parc des Princes à Paris, le 15 février 2022.

43 / 47 Lionel Messi (Léo) (PSG) - 8ème de finale aller de la Ligue Des Champions "PSG - Real Madrid (1-0)" au Parc des Princes à Paris, le 15 février 2022.

44 / 47 Lionel Messi (Léo) (PSG) - 8ème de finale aller de la Ligue Des Champions "PSG - Real Madrid (1-0)" au Parc des Princes à Paris, le 15 février 2022.

45 / 47 Marquinhos (PSG) - 8ème de finale aller de la Ligue Des Champions "PSG - Real Madrid (1-0)" au Parc des Princes à Paris, le 15 février 2022.

46 / 47 Karim Benzema (Real Madrid) - 8ème de finale aller de la Ligue Des Champions "PSG - Real Madrid (1-0)" au Parc des Princes à Paris, le 15 février 2022.