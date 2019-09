Manuel Valls remarié à Susana Gallardo : une paella pour la fin des festivités

À la suite de la cérémonie qui s'est voulue intime, les invités ont été à nouveau conviés à Las Bodegas Binifadet pour profiter d'un grand banquet au cours duquel les jeunes mariés ont prononcé des discours. Ils ont également dansé et ont bien évidemment échangé de nombreux baisers.

Les festivités se sont finalement achevées le dimanche 15 septembre avec un grand repas convivial et informel organisé au Club nautique de Binissafúller de Sant Lluís, situé au bord de la mer. Arrivés à pied aux alentours de 14h30, madame dans une longue robe décolletée et monsieur dans une chemise décontractée bleu ciel, les époux se sont cette fois-ci volontiers laissé photographier. Les tourtereaux, toujours sur un petit nuage, ont échangé plusieurs baisers passionnés. Ils sont ensuite allés rejoindre leurs 80 invités avec qui ils ont partagé plusieurs entrées et une grande paella comme le rapporte le média local Menorca.info. Quelques heures plus tard, certains invités du mariage ont commencé à quitter Minorque, à l'instar de Isabel Preysler et son compagnon.