Didier Deschamps et sa femme Claude : rare apparition du couple... en vacances avec Nagui !

Si l'Euro 2020 a été une véritable désillusion pour les Bleus et tous leurs supporters, les joueurs et leur sélectionneur semblent s'être plutôt bien remis de la défaite face à la Suisse. Tandis que Kylian Mbappé et Karim Benzema rendent visite au célèbre Salt Bae du côté de Mykonos, et qu'Olivier Giroud profite de vacances en famille sur le rocher monégasque, Didier Deschamps a lui choisi de partir avec la fameuse bande de copains qui l'a accompagné durant toute la compétition.

C'est la femme de Nagui, Mélanie Page qui vient de partager l'information via son compte Instagram. La comédienne de 45 ans a posté une belle photo lundi 19 juillet 2021, et les vacances ont l'air de très bien se passer pour la joyeuse troupe ! "Friends forever", a-t-elle écrit en ajoutant le nom de la plupart des personnes présentes sur la photo. Et c'est peu dire qu'il y a du beau monde pour cette petite escapade amicale : Didier Deschamps est venu avec sa femme Claude, mais sans son fils Dylan, et il est entouré par la journaliste Leila Kaddour, son grand copain Nagui, l'animateur radio Manu Levy et le célèbre médecin Michel Cymes.

Ce n'est pas tout ! Sur la photo de groupe, on aperçoit également le comédien Bruno Solo, tout sourire au côté de l'ami des stars Jean-Roch, tandis que l'on aperçoit l'ancienne Miss France Valérie Bègue agenouillée dans le sable, mais sans son nouveau compagnon. Une sacrée brochette de célébrités pour des vacances qui s'annoncent festives. Une photo qui a bien plu aux fans de Mélanie Page puisque la photo a déjà reçu près de 2 000 likes en quelques heures.