Leïla Kaddour : Qui est son compagnon Pierre Guénard, chanteur d'un groupe de rock ?

Leïla Kaddour est passée pro dans le domaine de la discrétion. La présentatrice des journaux télévisés de 13h et 20h sur France 2, en qualité de remplaçante, semble même mettre un point d'honneur à ne jamais trop en partager. Lorsque des informations ont été révélées sur sa vie privée, c'était malgré elle comme lorsqu'elle a officialisé sa relation avec son compagnon Pierre Guénard, en 2018, dans les tribunes de Roland-Garros. "Je n'imaginais pas que les photographes allaient être intéressés. Je ne me vois pas au quotidien comme une star. Je ne suis pas une actrice hyper connue, je suis journaliste. Je n'avais pas mesuré la portée de cette apparition publique", avait-elle confié avec surprise à Télé Star.

En 2020, Leïla Kaddour avait encore une fois était au coeur de l'attention publique en dévoilant son baby bump sur le plateau des Victoires de la musique. Plus tard la même année, on apprenait qu'elle avait donné naissance à une petite fille grâce à une photo avec bébé postée, cette fois-ci, par elle. Un premier enfant qu'elle a donc accueilli avec Pierre Guénard. Mais au fait, qui est-il ?

Un rockeur français déjà récompensé

Âgé de 33 ans, et donc de huit ans le cadet de Leïla Kaddour qui en a 40, il est originaire du Poitou. Ce n'est qu'en 2009 qu'il s'est installé à Paris pour y poursuivre une carrière dans la musique. Pierre Guénard a adopté le pseudo Radio Elvis pour signer ses premières compositions. Il s'est exercé dans la foulée sur des scènes slam, après quoi il a formé le groupe Radio Elvis quatre ans plus tard avec le guitariste, bassiste Manu Ralambo et le batteur Colin Russeil. Très vite, les rockeurs ont tenté de se faire un nom en participant à des concours, comme le Radio Crochet Inter, organisé par France Inter en 2013. La même année, ils ont sorti 500 exemplaires de leur EP intitulé Juste avant la Ruée, grâce à un financement participatif. Le disque a été envoyé à différentes maisons de disques et Radio Elvis est ainsi parvenu à signer avec son premier label, PIAS. Le groupe a donc pu sortir son deuxième EP, Les Moissons, en 2015. Et l'année suivante, leur premier album est né, Les Conquêtes. Un opus qui n'est pas passé inaperçu puisqu'il a permis au trio de remporter la Victoire de la musique 2017 de l'Album révélation.

Pierre Guénard y a prononcé un discours, rendant un timide hommage à... Leïla Kaddour. En effet, il n'a pas manqué de remercier à l'époque "les femmes qui partagent notre vie et qui sont là dans les bons comme dans les mauvais moments : Julie, Agathe, Leïla, vous avez notre amour et cette Victoire est pour vous."