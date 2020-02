Victoires de la musique classique : Leïla Kaddour enceinte et divine en minirobe

C'est la soirée de l'année pour tous les aficionados de musique classique. Pour son édition 2020, les Victoires de la musique classique étaient diffusées en direct de la Cité Musicale de l'Arsenal de Metz et animées par Leïla Kaddour (enceinte de son premier enfant) et Judith Chaine. Dans une robe courte signée Balmain qui mettait en valeur ses longues jambes, Leïla Kaddour ne pouvait pas dissimuler son début de baby bump. La future maman était rayonnante.

La soirée a été marquée par la double victoire d'Alexandre Kantorow (soliste instrumental (piano) et "enregistrement" avec Saint-Saëns, Piano Concertos 3,4 & 5, dit "l'Egyptien"). L'AFP rapporte aussi que le discours de Florent Charpentier a été longuement applaudit. Le clarinettiste français s'est exprimé, micro en main, au nom de l'orchestre national de Metz, et plus généralement des musiciens, contre le projet de réforme des retraites. Il a déploré une perte pour les musiciens de "plus de 1.000 euros par an" et a conclu "ne vous étonnez donc pas de les voir de nouveau mobilisés".

Côté audience les Victoires ont été suivies par 1 084 000 téléspectateurs.

Le palmarès des Victoires de la musique classique 2020 :

Soliste instrumental : Alexandre Kantorow, piano

Artiste lyrique : Karine Deshayes, mezzo-soprano et Benjamin Bernheim, ténor

Révélation, soliste instrumental : Gabriel Pidoux, hautbois

Révélation, artiste lyrique : Marie Perbost, soprano

Compositeur : Camille Pépin - The Sound of Trees, pour clarinette, violoncelle solo et orchestre (création / France)

Enregistrement : Saint-Saëns - Piano Concertos Nos. 3, 4 &5 L'Egyptien - Alexandre Kantorow - Bis

Victoires d'honneur pour l'ensemble de leur carrière: Anna Netrebko et Philippe Jaroussky.