Leïla Kaddour-Boudadi : La journaliste est enceinte de son premier enfant

Carnet rose pour la journaliste et présentatrice du JT de 13h les week-ends sur France 2, Leïla Kaddour-Boudadi. Vendredi 14 février, depuis la Scène musicale, elle a révélé qu'elle attend son premier enfant. Une grossesse jusque là tenue secrète.

La journaliste de 39 ans est apparue sur scène, lors de la 35e édition des Victoires de la musique, aux côtés de Daphné Bürki puis de Vitaa et Slimane récompensés du trophée de la Chanson originale avec Ça va, Ça vient. Vêtue d'une robe noire et argentée en velours, elle ne pouvait pas cacher son ventre bien rond moulé dans le tissu. Un ventre annonciateur d'un bébé. "Ce soir, on fête les 35 ans des Victoires de la musique et j'aurai le plaisir de vous y retrouver sur scène !", déclarait-elle quelques heures plus tôt sur son compte Twitter.

Très discrète sur sa vie privée, Leïla Kaddour-Boudadi avait été contrainte d'en dire un peu plus après la publication la représentant en mai 2018 dans les tribunes de Roland-Garros, avec son amoureux le rockeur Pierre Guénard du groupe Radio Elvis. Interrogée en février 2019 par Télé Star elle déclarait alors : "C'est vrai que je suis allée à Roland-Garros assister à un match avec mon compagnon et je n'imaginais pas que les photographes allaient être intéressés. Je ne me vois pas au quotidien comme une star. Je ne suis pas une actrice hyper connue, je suis journaliste. Je n'avais pas mesuré la portée de cette apparition publique."

Questionnée à l'époque sur ses désirs (ou pas) de maternité, Leïla Kaddour-Boudadi avait noyé le poisson en disant que cela "appartient à [sa] vie privée". Presque un an plus tard, on a toutefois la réponse...

Toutes nos félicitations.