Dimitri Payet en couple avec Ludivine depuis plus de 15 ans : comment se sont-ils rencontrés ?

C'est un match capital que s'apprêtent à jouer les Marseillais ce soir face au Feyenoord Rotterdam. Engagé dans la Ligue Europa Conférence, le club français a réussi à atteindre les demi-finales de la compétition et se retrouve donc à un pas de la finale. Un évènement attendu par toute la cité phocéenne, qui pourra compter sur son armada offensive, à commencer par l'attaquant polonais Arkadiusz Milik. Le milieu de terrain des Bleus Mattéo Guendouzi devrait également avoir un rôle important, mais celui que tout le monde attend, c'est bien évidemment Dimitri Payet.

L'attaquant originaire de la Réunion réussit une saison de haut vol et, à 35 ans, il n'a jamais semblé aussi fort dans sa carrière. Heureux papa de 4 enfants, il est en couple depuis de nombreuses années avec la belle Ludivine. La jolie blonde et le footballeur se sont rencontrés en 2006 du côté de Nantes. C'est dans la ville de Loire-Atlantique que Dimitri Payet débarque, après être retourné un an à la Réunion, pour démarrer sa carrière professionnelle et c'est dans cette même ville qu'il va trouver l'amour. Depuis leur rencontre, alors qu'il se trouvait encore au centre de formation du FC Nantes, les deux tourtereaux ne se sont plus quittés.

Ludivine décide alors de suivre son compagnon, lui qui va connaître de nombreux clubs en France avant de partir en Angleterre. Revenu à Marseille en 2017, la rumeur dit même que Dimitri Payet aurait été largement influencé par sa femme dans ce choix. Installé dans le Sud, le couple profite de la vie avec ses quatre enfants, Noa (né en 2009), Milan (né en 2013), Pharrell (né en 2015) et Tiana (née en 2020).