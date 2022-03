Mattéo Guendouzi en couple : qui est sa fiancée, la très jolie Maë ?

Il y a des transferts qui changent un joueur de foot et l'arrivée de Mattéo Guendouzi du côté de Marseille a eu l'effet d'un vrai déclic pour le joueur de 22 ans. Après plusieurs années à l'étranger, le milieu de terrain est revenu en France, et à l'OM, il semble avoir atteint son meilleur niveau de jeu. Des performances qui lui permettent désormais d'être appelé régulièrement en équipe de France par Didier Deschamps. En concurrence avec des stars comme Paul Pogba et N'Golo Kanté à son poste, le jeune sportif est pour l'heure remplaçant, mais les choses pourraient vite changer.

Si tout va pour le mieux professionnellement, Mattéo Guendouzi n'a pas non plus perdu de temps dans sa vie privée. À 22 ans, le Marseillais est déjà fiancé et père d'une petite fille ! Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 942 000 abonnés, il n'hésite pas à publier des photos de lui en compagnie de celle qui fait battre son coeur, une certaine Maë. La jolie jeune femme possède également un compte Instagram où elle indique vivre entre Paris et Marseille et être fiancée au footballeur. S'il est difficile de connaître la date des fiançailles, Maë en fait mention sur Instagram depuis une publication du 28 décembre 2019.

Le couple semble très heureux puisque le 7 mai 2021, ils a accueilli son premier enfant, une adorable petite fille prénommée Mayleen. Mattéo et Maë profitent de la vie et des temps de repos du footballeur pour parcourir le monde. Pour l'anniversaire de sa fiancée, le coéquipier de Dimitri Payet lui a offert une superbe soirée du côté de Monaco, mais ensemble ils sont allés bien plus loin puisqu'on les a notamment vu du côté d'Abu Dhabi en fin d'année dernière. Si l'on ne sait pas exactement depuis combien de temps ils sont ensemble, la première photo du couple sur Instagram remonte au 12 juillet 2019 lors de vacances de rêve aux Maldives.