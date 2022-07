Jonathan Clauss, nouvelle star à Marseille : qui est Pauline, la bombe qui fait chavirer son coeur ?

C'est un véritable changement de dimension que vit Jonathan Clauss depuis quelques mois maintenant. Tranquillement installé à Lens, le latéral droit de 29 ans a connu une progression fulgurante au cours des dernières années au point d'être appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Désormais dans la lumière, le beau brun a décidé de quitter le nord de la France pour rejoindre l'atmosphère bouillonnante de l'un des clubs les plus populaires de France, l'Olympique de Marseille. Il y a quelques jours, le coéquipier de Kylian Mbappé et Paul Pogba a donné son accord pour rejoindre l'OM et son transfert a fait le bonheur des supporters du club phocéen.

Un changement de vie que Jonathan Clauss va pouvoir partager avec celle qui fait battre son coeur depuis plus de 3 ans maintenant. En effet, le footballeur est en couple avec une certaine Pauline et les deux tourtereaux semblent très amoureux, comme ils aiment le montrer sur les réseaux sociaux. La sublime brune dont on ne sait pas grand-chose a décidé de suivre son compagnon à Marseille comme elle l'indique sur son compte Instagram où elle est suivie par plus de 30 000 abonnés. Elle publie très souvent des photos d'elle et de son conjoint et elle l'a fait pour exprimer sa joie après ce joli transfert. "Une nouvelle aventure commence pour nous, un projet de plus qui se concrétise. Je suis si fière de toi mon amour", écrit-elle en commentaire d'une photo du couple avec le nouveau maillot de Jonathan.

De son côté, le footballeur n'est pas en reste et il n'hésite pas à faire de belles déclarations à Pauline sur son compte Instagram. "Mention spéciale à celle qui me supporte depuis bientôt 3 ans. Mes joies, mes peines, mes soucis, mes sauts d'humeur, mes excès, mes fous rires, mes moqueries.. Tout ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Parce que tout est si spécial depuis toi. Parce que je ne suis pas seul. Parce que je t'aime", écrivait-il en septembre 2021. Il faut dire qu'il y a de quoi tomber amoureux de la ravissante Pauline (photos à retrouver dans le diaporama) et leur nouvelle aventure à Marseille s'annonce sous les meilleures auspices.