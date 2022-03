Jonathan Clauss en couple avec Pauline : la belle brune canon en maillot de bain !

À chaque sélection, on attend de voir si Didier Deschamps va nous réserver de nouvelles surprises et cette fois-ci on peut dire qu'on a été servi avec les premières convocations de l'ancien Parisien Christopher Nkunku et du Lensois Jonathan Clauss. L'arrivée en Bleus de l'arrière droit du club nordique a tout de la belle histoire puisque ce dernier a déjà 29 ans et après une carrière faite en majorité dans l'anonymat, il explose au plus haut niveau depuis quelques saisons maintenant. Une grande première pour le joueur qui côtoie ces derniers jours les plus grandes stars du football français, de Kylian Mbappé à Paul Pogba.

Une superbe réussite pour le jeune homme qui semble très épanoui en ce moment et son histoire d'amour avec la belle Pauline y est peut-être pour quelque chose. En couple depuis plus de 3 ans avec la jolie brune, le natif de Strasbourg vit une relation passionnée avec son amoureuse. La fameuse Pauline est d'ailleurs assez populaire sur les réseaux sociaux puisqu'elle met en ligne assez régulièrement de nouvelles publications. Suivie par plus de 15 000 abonnés, elle a été particulièrement active l'été dernier lors de vacances de rêve en compagnie de Jonathan Clauss.

Les deux tourtereaux ont profité du beau temps pour s'envoler en direction de plusieurs lieux paradisiaques en juin et juillet dernier. Après une escapade de rêve à Zanzibar avec son chéri, on a vu Pauline profiter de la vie à Dubaï, lieu de villégiature privilégié des footballeurs depuis plusieurs années maintenant. La sublime brune est également allée s'amuser du côté de l'Espagne puisqu'elle a publié une photo en direct de la célèbre ville de Marbella. Des vacances magnifiques pour la compagne de Jonathan Clauss qui sait profiter de la vie !