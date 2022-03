Jonathan Clauss : Qui est Pauline, la bombe qui partage sa vie depuis 3 ans ?

Didier Deschamps est adepte des surprises et il nous en a encore réservé une lors de l'annonce de sa sélection pour les prochains matchs de l'équipe de France. Alors que beaucoup s'attendaient peut-être au retour d'Olivier Giroud ou bien d'Ousmane Dembélé avec les Bleus, le sélectionneur a préféré jouer la carte de la nouveauté en faisant appel pour la toute première fois à Jonathan Clauss. Le latéral droit qui évolue au RC Lens n'est pourtant pas un jeune espoir, puisqu'il a déjà 29 ans, mais il semble avoir atteint sa plénitude cette année. Auteur de prestation exceptionnelle, le natif de Strasbourg a su convaincre l'entraîneur champion du monde qui compte désormais sur lui.

Une nouvelle qui a certainement dû ravir et émouvoir Jonathan Clauss, qui va découvrir un nouveau monde et côtoyer des stars mondiales à l'image de Kylian Mbappé ou Paul Pogba. Pour fêter ce bel évènement, le Français va certainement le faire en compagnie de celle qui partage sa vie depuis plus de 3 ans maintenant, Pauline. Suivi par plus de 45 000 abonnés sur Instagram, le Lensois publie régulièrement des photos et il est souvent accompagné de sa chérie. Le 25 septembre dernier, les deux tourtereaux sont d'ailleurs partis à Rome pour fêter les 3 ans de leur couple.

Visiblement, Jonathan Clauss est très amoureux de sa chérie puisqu'il lui a fait une très belle déclaration en commentaire. "Mention spéciale à celle qui me supporte depuis bientôt 3 ans. Mes joies, mes peines, mes soucis, mes sauts d'humeur, mes excès, mes fous rires, mes moqueries.. Tout ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Parce que tout est si spécial depuis toi. Parce que je ne suis pas seul. Parce que je t'aime", écrit-il. Si l'on ne sait pas grand chose sur Pauline, la jeune femme est populaire sur Instagram puisqu'elle est suivie par près de 12 000 abonnés.