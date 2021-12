Ousmane Dembélé s'est marié : le footballeur s'éclate sur les images de la cérémonie

7e de Liga avec le FC Barcelone, éliminé de Champions League et repêché en Europa League, 8 matchs et 2 passes décisives à titre personnel : Ousmane Dembélé a connu meilleur début de saison ! Il retrouve le sourire grâce à un heureux événement. Le footballeur a épousé sa compagne lors d'un mariage très animé, dont des photos et vidéos ont été publiées.

Très peu actif sur les réseaux sociaux, le secret d'Ousmane Dembélé a été révélé par son entourage ! L'ailier du FC Barcelone et de l'équipe de France s'est marié cette semaine. Il apparait souriant et en train de danser sur des photos et vidéos mises en ligne par les invités de la cérémonie, célébrée dans le dans le respect des rites musulmans.

D'abord habillé d'une longue chemise traditionnelle, Dembouz (le surnom d'Ousmane Dembélé) s'est ensuite changé. Il a enfilé un costume entièrement blanc et s'est éclaté lors de son mariage. Son épouse a été portée sur un trône oriental. Un orchestre a animé l'événement en musique. Le footballeur Dayot Upamecano, défenseur de l'équipe de France et du Bayern Munich, figurait sur la liste des convives.