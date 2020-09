Pierre Niney et Natasha Andrews : Tendre baiser et complicité à Venise

En compétition avec le film Amants, Pierre Niney est finalement reparti de la Mostra de Venise sans récompense. Malgré tout, le comédien français de 31 ans a pu profiter de ce premier grand festival de cinéma post-confinement avec sa compagne de longue date, l'actrice australienne Natasha Andrews. Au premier jour de la Biennale, le 2 septembre 2020, le couple a fait une arrivée remarquée dans la Sérénissime.

En tenues estivales, en attendant leur vaporetto à l'aéroport de Venise, les deux comédiens ont profité d'une pause tendresse en échangeant un baiser bras dessus bras dessous. Rares sont les démonstrations d'affection du couple tant il se veut discret sur sa vie de famille avec ses deux filles, Lola et Billie (2 ans et 1 an). Une fois installés à l'hôtel Excelsior, point de chute privilégié des célébrités pendant la Mostra, les amoureux se sont préparés pour leur passage sur le tapis rouge prévu pour le lendemain.

Le 3 septembre, tous deux en Dior, Pierre Niney et sa compagne Natasha ont retrouvé sur le red carpet les autres acteurs du film Amants, Stacy Martin et Benoît Magimel. La réalisatrice Nicole Garcia était également présente pour la projection en compétition de ce nouveau drame qui sortira le 2 décembre prochain dans les salles françaises. Amants raconte l'histoire de Lisa (Stacy Martin) et Simon (Pierre Niney), qui s'aiment à Paris. Élève dans une école hôtelière, elle attend plus que lui de cet amour. Mais à la suite d'une soirée qui tourne mal et le met en danger, Simon quitte brutalement la France. Lisa attend des nouvelles qui ne viendront jamais. Quelques années plus tard dans l'océan Indien, leurs destins se croisent à nouveau...