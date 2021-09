Pierre Niney : Vacances en amoureux avec Natasha Andrews dans un cadre de rêve

Tout de blanc vêtu en chemise déboutonnée et jean, Pierre Niney s'est doré la pilule et remis du tournage de Mascarade, un autre de ses films à venir (réalisé et écrit par Nicolas Bedos).

Natasha Andrews a aussi posté de superbes clichés de leurs vacances à Èze. "Les six jours de la Création ont chacun leur matinée et leur soirée, montrant ainsi leur début et leur fin. Seul le septième jour n'a pas de matinée ou de soirée. Il est à part de la Création et appartient seul à l'ordre divin. Je voulais une journée sans matinée ni soirée, je voulais une journée de repos", résume-t-elle en légende de son diaporama publié sur Instagram.

La jolie brune y a glissé deux photos d'elle en bikini noir, et une vidéo montrant Pierre Niney et elle en train de jouer aux échecs sur un échiquier à taille humaine.