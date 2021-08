Nicolas Bedos handicapé par son caractère sanguin : "J'ai une personnalité qui effraie..."

La critique est positivement unanime à propos de ses films... elle est un peu moins dithyrambique dès qu'il s'agit de ses différentes sorties, en ligne, en période de pandémie. Alors qu'il tourne à Théoule-sur-Mer avec Isabelle Adjani et que son nouveau film, OSS 177 : Alerte rouge en Afrique noire sort le 4 août 2021, Nicolas Bedos explique qu'il a parfois du mal à s'intégrer à un projet à cause de sa réputation. Les prochaines aventures de Hubert ­Bonisseur de La Bath ? C'est le héros de la saga, son grand ami Jean Dujardin, qui l'a mis sur le coup.

Mon caractère sanguin joue contre moi

"C'est lui qui est venu me chercher et qui a convaincu les producteurs, avant même le succès de La Belle Epoque, explique l'ex de Doria Tillier au Journal du dimanche. J'ai une personnalité qui effraie pour des raisons qui parfois m'échappent : mon équipe n'est pas malheureuse, je ne suis jamais désagréable, mais mon passé télévisuel, certaines de mes déclarations et mon caractère un peu sanguin jouent sans doute contre moi. Mon père hurlait, mais derrière il envoyait des fleurs. Je suis un peu comme lui : blessé, et donc susceptible, j'ai de temps en temps des colères mais qui débouchent toujours sur des excuses."

Là, j'aurais très envie de m'énerver

Sacré défi, pour Nicolas Bedos, que de tourner, à l'autre bout du monde en dirigeant l'un des comédien français dont il est le plus proche, dans sa vie privée. Aujourd'hui, le réalisateur aussi "sage" que "rock'n'roll" se focalise sur de nouveaux projets, sans jeter de regard en arrière sur le passé. C'est l'avenir du cinéma, handicapé par la nécessité d'un pass sanitaire, qui l'inquiète. "Là, j'aurais très envie de m'énerver, mais je préfère concentrer mon énergie sur la fabrication de Mascarade, un film qui sortira, je l'espère, dans un monde redevenu normal, relativise-t-il. Mais quel gâchis quand même : les aventures transgressives d'Hubert ­Bonisseur de La Bath sont idéales pour oublier la morosité ambiante !" Reste à savoir si elles le sont, suffisamment, pour que les spectateurs débarquent avec un résultat de test antigénique en poche...

