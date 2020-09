Nicolas Bedos ne s'excuse pas pour sa polémique Covid-19, mais il tente de passer à autre chose

Faut-il revivre comme avant "quitte à en mourir" ? C'est la proposition qu'a faite Nicolas Bedos le 24 septembre 2020 sur les réseaux sociaux, las de la crise sanitaire qui fracture notre planète. Dans une longue publication rédigée avec soin, le réalisateur a regretté sa Belle Époque, celle où l'on pouvait tenir ses proches dans les bras, celle où l'on pouvait encore boire des verres après 22h... quitte à ne plus porter de masque et à se relécher, tous, vaillamment le visage. Et forcément, victime de sa popularité, l'autoproclamé "pamphlétaire" s'est retrouvé dans un vortex de haine, gisant au milieu d'une bataille sans fin entre les prudents et les antimasques.

Allez, stop, on se remet au boulot

Il n'a pas souhaité revenir sur ses propos pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Face à la rage des internautes, Nicolas Bedos a préféré conseiller à tout un chacun de passer à autre chose. "Allez, stop, on se remet au boulot, a-t-il écrit en blanc sur noir. Et on décroche un peu des réseaux sociaux. Aimez-vous. Faites-vous votre opinion. Écoutez vos proches. Écoutez-vous, c'est pas trop tôt. Bon courage dans ce merdier. À bientôt." Un peu plus tôt, le grand complice de Doria Tillier avait avoué que sa parole n'était pas d'Évangile, n'étant pas ministre de la Santé. Ce qui ne l'avait pas empêché de conseiller à tous de "vivre à fond", qu'importent les conséquences.