Gilles Lellouche papa : le gros coup de pression de sa fille Ava, 12 ans, pour qu'il accepte un rôle

Il faudra se montrer encore patient, très patient avant de découvrir Gilles Lellouche sous les traits d'Obélix, le célèbre porteur de menhirs imaginé par Goscinny et Uderzo. C'est en 2019 que le comédien a annoncé, officiellement, qu'il reprendrait le personnage campé jusqu'alors par Gérard Depardieu... et le prochain opus de la saga, intitulé L'Empire du milieu, ne devrait sortir en salles obscures qu'en février 2023 !

Le spectre de Gérard Depardieu m'a paralysé

Estimons-nous heureux, tout de même. Gilles Lellouche a bien failli ne jamais accepter de reprendre le rôle du meilleur ami d'Astérix. Et pour cause, dans la tête du public, c'était un autre acteur qui était attaché au personnage depuis le tout premier volet, réalisé en 1999 par Claude Zidi. "J'ai beaucoup hésité, a-t-il expliqué sur le plateau de l'émission C à Vous, le 11 janvier 2022. Déjà parce que je n'avais pas eu cette option potentielle dans ma tête. Ensuite, parce que le spectre de Gérard Depardieu, qui a été le seul et l'unique interprète d'Obélix, ça m'a paralysé. Tout le monde m'en parlait et à juste titre, il est irremplaçable. Donc j'ai tenté de faire quelque chose d'autre."

Elle a 12 ans et c'est elle qui m'a donné envie

C'est une intervention, survenue dans le cadre familial, qui a fini par le convaincre de dire "oui" à Guillaume Canet, réalisateur du prochain film et nouvel interprète d'Astérix. "La personne qui m'a ouvert les yeux, c'est ma fille, a ajouté le comédien sur France 5. Un jour, j'étais un peu plus angoissé qu'un autre, j'ai eu très peur et je me suis dit que je n'allais pas le faire. Elle m'a dit : 'Attends, je n'ai pas bien compris, tu ne vas pas faire Obélix ? Papa, je ne veux pas t'entendre parler de ça, tu vas faire Obélix !' Elle a 12 ans et c'est elle qui m'a donné envie." En couple avec Mélanie Doutey de 2002 à 2013, Gilles Lellouche a accueilli sa petite Ava en 2009. Séparé de sa compagne, amoureux d'une autre, il se doutait sans doute que devenir papa bouleverserait sa vie... mais peut-être pas sa carrière !