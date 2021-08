Gilles Lellouche humilié : son "grand moment de solitude"... à cause de Guillaume Canet !

Pour qu'il décroche le rôle, Guillaume Canet vend les mérites de son ami au réalisateur et n'hésite pas à mentir sur ses qualités de footballeur amateur. "On est allés au stade de Lens pendant un match balèze. À la mi-temps, on a profité des équipes et du public pour faire cette fameuse reprise de volée que j'ai raté à peu près vingt-deux fois. Les gens étaient morts de rire ! Ça a été un grand moment de solitude parce que des gens qui se foutent de ta gueule vingt-deux fois d'affilée, c'est chaud...Par contre, quand j'ai réussi à la mettre, j'étais Maradona, paix à son âme !"

Gilles Lellouche a également confié qu'il doit sa vocation pour le cinéma à une professeure de français ! Il n'avait que 12 ans lorsqu'il a décidé de devenir acteur. Un choix qui ne lui a pas fait défaut, lorsqu'on voit son impressionnant palmarès.