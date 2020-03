Gilles Lellouche : Attaqué sur son amitié pour Jean Dujardin, il s'insurge

Dans le même temps, Jean Dujardin a republié un message qu'il avait supprimé d'Instagram, concernant sa participation à J'Accuse : "Je le redis. En faisant ce film, j'ai cru et je l'espère encore avoir fait plus de bien que de mal." Suite à cette republication, l'acteur qui vient d'achever le tournage d'OSS 117, Alerte rouge en Afrique, avec Pierre Niney a reçu de nombreux messages, dont certains de soutien. Comme celui de la chanteuse Sheila qui lui a écrit : "La performance et le rôle sont superbes! On regarde un film on ne juge pas les talents qui y participent. C'était donc un bon choix mon cher Jean."