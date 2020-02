Nathalie Péchalat fait front avec Jean Dujardin : "Je soutiens mon mari"

Jamais Jean Dujardin ne s'est désolidarisé de Roman Polanski. Alors quand le réalisateur du film J'accuse a annoncé qu'il ne se rendrait pas à la 45e cérémonie des César pour protéger sa femme Emmanuelle Seigner et leurs enfants (Morgane et Elvis âgés de 26 et 21 ans) - alors que son film était le leader des nominations avec 12 trophées possibles -, Jean Dujardin a suivi.

Quelques heures avant la soirée qui s'est déroulée à la salle Pleyel, dans le 17e arrondissement de Paris, celui qui vient d'achever le tournage d'OSS 117, Alerte rouge en Afrique, avec Pierre Niney a publié plusieurs messages sur Instagram, qu'il a supprimés depuis. "Je voudrais simplement rappeler que J'accuse est le titre d'un article assez célèbre d'Emile Zola. Bonne soirée ! Photos du tournage @guyferrandis", avait d'abord écrit l'acteur de 47 ans, avec des images du journal L'Aurore dans les flammes. "En faisant ce film j'ai cru et je le crois encore, avoir fait plus de bien que de mal. #jaccuse #alfreddreyfus #emilezola #antisemitisme #mariegeorgespicquart", avait ajouté Jean Dujardin avec une seconde publication.

Durant cette même soirée du vendredi 28 février, sa femme Nathalie Péchalat lui a apporté son soutien, en s'exprimant elle aussi sur Instagram. "Je soutiens mon mari dans tous ses choix artistiques, a d'abord écrit avec fermeté l'ancienne danseuse sur glace de 36 ans. Dans J'Accuse, il campe un grand rôle dans un film nécessaire sur un chapitre clé de notre Histoire." Nathalie Péchalat a ensuite exprimé son agacement d'être interrogée sur le dossier Roman Polanski, au motif qu'elle est mariée à Jean Dujardin, et ce depuis 2018. "(Pour ceux qui se posent des questions sur Roman Polanski, je vous invite à regarder Wanted and Desired, vous aurez plus de réponses qu'en les posant à une ancienne patineuse... En tant qu'ex sportive de haut niveau, mon champs d'action est le sport)", a-t-elle complété.