Gérard Depardieu : Son jeune fils Jean, 16 ans, se rase le crâne... pour ressembler à Eminem !

Dans la famille Depardieu, on connaît Gérard, le patriarche, mais aussi Julie, son regretté frère Guillaume ou même Louise, la fille de ce dernier. La plupart des membres du clan se sont lancés dans le cinéma, certes, mais certaines branches de l'arbre généalogique sont plus discrètes que d'autres. Le 14 juillet 2006, Gérard Depardieu avait par exemple accueilli un petit garçon, alors qu'il était en couple avec Hélène Bizot - elle incarne Aude Poujol dans la série Un si grand soleil, sur France 2 -, qu'ils ont appelé Jean. Ce prénom avait été choisi en hommage à Jean Carmet, ami de l'acteur décédé en 1994, et le jeune garçon a aujourd'hui 16 ans. Mais on ne sait presque rien de lui.

Il a pourtant un compte officiel sur le réseau social Instagram. Mais voilà, Jean Depardieu ne dit rien de lui, si ce n'est qu'il est fan du rappeur Eminem. Sa dernière facétie en date est d'ailleurs là pour le prouver. Le jeune adolescent, qui avait toujours partagé une certaine ressemblance avec son célèbre père, a complètement changé de look. Adieu les cheveux mi-longs, qui rappelaient son paternel en début de carrière, Jean a tout coupé et a décoloré ses cheveux... comme Eminem ! "I got a haircut", écrit-il pour expliquer l'avant/après qu'il publie en ligne.