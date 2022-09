Jean Depardieu : L'ado de 16 ans avait pu rencontrer son défunt frère Guillaume, révélations

Dans quelques semaines, le 13 octobre, c'est un bien triste anniversaire qui sera dans l'esprit de Gérard Depardieu, celui de la disparition de son fils Guillaume Depardieu, mort des suites d'une pneumonie, lui qui avait subi une infection due à un staphylocoque doré. Rapatrié à l'hôpital de Garches, il avait poussé son dernier souffle, très subitement, le 13 octobre 2008 à 37 ans. Mais avant de partir, le comédien torturé aura eu le temps de connaître son petit frère, le discret Jean Depardieu, l'adolescent de 16 ans qui semble déjà avoir hérité du caractère de son illustre père.

Plus jeune fils du monstre sacré du cinéma français et de la comédienne Hélène Bizot, ce beau jeune homme est déjà très bien entouré, proche d'autres célèbres filles qui font partie de ses meilleures amies, parmi lesquelles l'une des filles de Luc Besson, Sateen Besson. Dans un portrait de La Dépêche en 2008, on apprenait que celui qui s'appelle Jean, en hommage à l'ami de Gérard Depardieu, Jean Carmet, a eu le temps d'être pris dans les bras de son aîné regretté Guillaume. En le prenant dans ses bras, Guillaume Depardieu n'a pas hésité à dire : "C'est un Depardieu, un vrai." Une phrase lourde de sens qui a fait le bonheur de la maman, Hélène, qui reconnaît que Jean est le plus beau cadeau que Gérard a pu lui faire, comme rapportent nos confrères. "Je l'aime et le respecte car il est le père de mon enfant, mais je ne suis plus amoureuse. Je tiens cependant à ce qu'il y ait de l'amour entre nous et que Jean en soit conscient, a-t-elle fait savoir à cette époque. C'est très important de montrer à son enfant qu'on aime encore l'autre parent."

Jean Depardieu est "parfait" et "un peu comme" son célèbre père, confidences

Depuis, Jean a grandi et passe du temps avec des célèbres filles de comme également sa cousine, Tess Perez. À 19 ans, elle n'est autre que l'une des filles de Karine Silla, soeur de Virginie Besson, et de Vincent Perez. Rappelons que Jean Depardieu est aussi le demi-frère de Roxane Depardieu, fille de son père avec Karine Silla. Ce que l'on sait du jeune fils de Gérard Depardieu c'est qu'il n'a pas seulement hérité de l'air de famille des Depardieu, mais aussi de son caractère. L'acteur avait fait quelques confidences sur son cadet, notamment au sujet de leur relation, en octobre 2020, à Audrey Crespo-Mara pour Sept à Huit (TF1) : "J'ai mon fils Jean qui est parfait et qui est un peu comme moi aussi." "Il a le tempérament de son père. C'est un garçon qui incarne la joie de vivre", avait de son côté fait savoir sa maman comédienne.