Luc Besson : Sa fille Thalia (20 ans) débarque par surprise dans TPMP... et elle est magnifique !

Mais maintenant qu'elle est actrice, puisqu'elle interprète l'un des premiers rôles d'Arthur, la malédiction, le nouveau film produit par son père, on devrait la voir beaucoup plus ! Et cela tombe bien, car elle a charmé les spectateurs. Conquis par sa fraîcheur et sa beauté, les internautes ont en effet commenté en masse son arrivée sur Twitter.

"Trop belle la fille de Luc Besson #TPMP", "Elle est magnifique sa fille et le film a l'air top", "Qu'elle est belle !! Hâte de voir le film", pouvait-on lire alors que la jeune femme a fini l'émission entourée de la bande habituelle des chroniqueurs. Des chroniqueurs qui sont désormais en vacances, puisque l'émission de ce jeudi était la dernière de l'année.

Pour rappel, Thalia Besson n'est pas la première fille du réalisateur du Grand Bleu à se lancer dans le cinéma : Juliette, sa demi-soeur aînée est également actrice (comme sa mère, Anne Parillaud) et a joué dans une dizaine de films pour le moment. Luc Besson est père de trois autres enfants : une fille, Shana, née en 1993 de sa relation avec l'actrice et réalisatrice Maïwenn, puis Sateen et Mao, dont la maman est également Virginie Silla.

Le prochain long-métrage qu'il a produit, pour la première fois un film d'horreur, sortira en salle la semaine prochaine et raconte l'histoire de jeunes fans d'Arthur et les Minimoys qui se retrouvent dans la maison abandonnée du film et où des expériences étranges vont leur arriver.