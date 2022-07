Jean Depardieu a 16 ans : Le "parfait" fils de Gérard Depardieu a ses yeux et son tempérament, révélations

Ce jeudi 14 juillet 2022, un fils de plutôt discret célèbre ses 16 ans. Il s'agit du plus jeune fils de Gérard Depardieu, Jean Depardieu. Père du regretté Guillaume, et de Julie – fruits de ses amours passés avec Elisabeth Guignot – le légendaire acteur de 73 ans est aussi le paternel de Roxane, née de sa relation avec Karine Sylla, ainsi que de Jean Depardieu. Ce dernier qui fête aujourd'hui ses 16 ans n'est autre que le fils qu'il a eu avec la comédienne Hélène Bizot.

Actrice d'Un si grand soleil, elle a prêté sa voix à de nombreux films également. Si l'on ne sait que peu de choses de son idylle avec Gérard Depardieu, qui a duré cinq ans, on sait en revanche que le 14 juillet 2006 est né leur fils Jean. Gérard Depardieu a mis du temps à le reconnaître, près de deux ans. Mais aujourd'hui peu de place au doute, le jeune adolescent ressemble en effet beaucoup à ses deux célèbres parents. S'il a un petit air de Depardieu, Jean n'a pas seulement hérité de son physique.

C'est un Depardieu, un vrai !

En effet, Gérard Depardieu avait fait quelques confidences sur son cadet, notamment au sujet de leur relation, en octobre 2020, à Audrey Crespo-Mara pour Sept à Huit (TF1). "J'ai mon fils Jean qui est parfait et qui est un peu comme moi aussi", a-t-il fait savoir. Le jeune homme aurait-il hérité du sacré caractère du celui qui a été longtemps proche de Vladimir Poutine ? À Paris Match, la même année, l'acteur de Cyrano révélait être un meilleur père pour Roxane et Jean que pour ses aînés. Dès son plus jeune âge, ce dernier avait déjà tout d'un Depardieu, à en croire les confidences de sa mère à La Dépêche. "Il a le tempérament de son père. C'est un garçon qui incarne la joie de vivre", a-t-elle affirmé au sujet de ce garçon aux yeux gris-bleu "comme ceux de son père". Pour Hélène, la ressemblance est frappante. Et Guillaume, qui avait pu rencontrer le petit alors qu'il n'avait que deux ans, avait alors déclaré : "C'est un Depardieu, un vrai !"

Rare apparition remarquée avec sa demi-soeur

Quant au prénom de Jean Depardieu, il l'a hérité car son père a toujours été habité par le fantôme de son ami Jean Carmet, précisaient nos confrères de Gala. Le demi-frère de Roxane est un jeune homme discret qui préfère garder son profil Instagram privé, lui qui est suivi notamment par Joy Hallyday. Mais il y a quelques jours, le quatrième enfant de Gérard Depardieu faisait une exception en faisant une rare apparition publique. Le 24 juin, il était en effet aux côtés notamment de Roxane Depardieu à la 8e édition du Longines Paris Eiffel Jumping. Vêtu d'un t-shirt à l'effigie du groupe ACDC, il a fait sensation, souriant et charmant. Ce dernier pourrait rapidement sortir de l'ombre.