Vincent Perez et Karine Silla : Leurs deux filles Iman et Tess sont sublimes, de parfaits mélanges de leurs parents

Ce vendredi 10 juin 2022, Vincent Perez fête ses 58 ans. Une énième bougie probablement soufflée par l'acteur auprès de sa compagne Karine Silla, ex de Gérard Depardieu, ainsi que de leurs enfants Iman (23 ans) et les jumeaux Pablo et Tess (19 ans). Et si Pablo, fils unique du couple est plutôt discret, les deux filles Iman et Tess sont actives sur les réseaux sociaux. Sublimes, elles sont de parfaits mélanges de leurs parents. Que deviennent-elles aujourd'hui ?

Iman Perez, aînée de la fratrie, a choisi de jongler rapidement entre une carrière de mannequin et d'actrice. La fille de Vincent Perez et Karine Silla travaille actuellement sur trois films, comme le rapporte Vogue dans un long portrait de la jeune femme. Elle a fait visiter à nos confrères son appartement parisien qu'elle partage avec sa famille et son chien Nestor, juste avant de s'envoler vers New York où elle a décidé de déménager, pour se consacrer à des études cinématographiques au sein de l'école Lee Strasberg Institute, qui accueille Marilyn Monroe, Angelina Jolie et Al Pacino en tant qu'anciens élèves... Elle a définitivement hérité du chic et du sexy sans le moindre effort de sa mère top model et réalisatrice. Et la cool attitude de son père Vincent Perez ne l'a pas non plus épargnée.

Iman Perez, ce cadeau précieux de sa mère qu'elle ne quitte pas

Actuellement à Florence pour un tournage, après avoir fait sensation à Cannes, lors du 75e Festival, elle a grandi avec cet esprit libre qui ne l'a jamais quitté. Si elle aime la lumière des projecteurs des plateaux de tournage, la fille de Vincent Perez et Karine Silla est toute aussi à l'aise à l'équitation, et au saut d'obstacles de haut niveau. Jean 501, santiags, ou robe super féminine, Iman Perez ne se refuse rien côté style. Et elle admet ne jamais quitter une bague que sa mère lui a transmise. Selfie, photos de shooting, voyages, sur Instagram la jeune artiste partage tout avec ses plus de 34k abonnés.