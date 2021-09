Zoé Adjani et Iman Pérez : la nièce d'Isabelle Adjani et la fille de Vincent Pérez réunies au cinéma !

La famille du cinéma ne cesse donc de s'agrandir ! Le 6 octobre 2021, les spectateurs munis d'un passe sanitaire découvriront, en salles obscures, le film Cigare au miel, de Kamir Aïnouz. Mais certains privilégiés ont eu la chance de voir le long-métrage en avant-première : le 21 septembre dernier, à quelques heures de la sortie nationale, une projection a été organisée à l'Institut du Monde Arabe de Paris, situé dans le cinquième arrondissement de Paris, en présence de toute l'équipe.

Parmi les têtes d'affiches, venus défendre le film à l'Institut du Monde Arabe, on retrouve des noms plutôt connus dans le monde merveilleux du septième art. Cigare au miel raconte l'histoire de Selma, une adolescente de 17 ans vivant dans une famille berbère et laïque qui tombe amoureuse... et découvre les dangers de son propre désir vis-à-vis de ses proches. Une belle occasion, pour le public, de découvrir ou redécouvrir Zoé Adjani dans le rôle principal - on l'a déjà vue dans Cerise, de Jérôme Enrico, en 2015 -, la fille d'Eric Hakim Adjani. Egalement dans le cast : Idir Chender, Amira Casar, Louis Peres et Lyes Salem.

On se voit une fois par an

Iman Pérez, la fille de Vincent Pérez et de son épouse Karine Silla, avait elle aussi fait le déplacement pour assister à la projection de Cigare au miel. Quant à Zoé Adjani, si vous ne l'avez pas déjà vue au cinéma, vous l'avez peut-être aperçue en août dernier sur le tapis rouge du 14e Festival du Film d'Angoulême. Nièce de la divineIsabelle Adjani, la jeune comédienne partage avec tata le bleu azur de ses yeux... mais pas grand chose de plus. "Comme tout le monde avec sa famille, on se voit une fois par an, expliquait-elle au magazine Paris Match. Mais elle m'a dit être fière et persua­dée désor­mais que j'étais faite pour ça. C'était fort, venant d'une grande comme elle." On attend avec impatience de les voir, toutes deux, réunies sur grand écran...