Diaporama Zoé Adjani et Iman Pérez : la nièce d'Isabelle Adjani et la fille de Vincent Pérez réunies au cinéma !

Zoé Adjani et Iman Pérez : la nièce d'Isabelle Adjani et la fille de Vincent Pérez réunies au cinéma !

Exclusif - Vincent Perez et sa femme Karine Silla et leur fille Tess Perez - Avant-première du film "J'accuse" au cinéma UGC Normandie à Paris le 12 novembre 2019.

12 / 28

Vincent Perez et sa femme Karine Silla - Montée des marches du film "Once upon a time... in Hollywood" lors du 72e Festival International du Film de Cannes. Le 21 mai 2019. © Jacovides-Moreau / Bestimage