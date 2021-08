Zoé Adjani, jeune actrice à suivre : la très jolie brune fait une sortie remarquée

Zoé Adjani poursuit sa jeune carrière d'actrice. A seulement 22 ans, la jolie brune charme déjà le public. A l'affiche de Cigare au Miel de Karim Aïnouz, elle a fait le déplacement jusqu'à Angoulême pour présenter son film lors du 14e Festival du Film Francophone. Au côté de la distribution du long-métrage, dont la comédienne Amira Casar, Zoé Adjani a émerveillé l'assistance avec son épaisse chevelure brillante et son regard azur... Des atouts qu'elle partage avec sa tante, Isabelle Adjani !

C'est simplement habillée d'un jean taille haute et d'un crop top blanc et fleuri que Zoé Adjani a pris la pose avec ses collègues. N'en déplaise à certains, Zoé Adjani suit peut-être les traces de sa tante, mais elle n'a pas eu la vie facile pour autant.

Son père, Eric Adjani, frère de la célèbre actrice, est décédé lorsqu'elle avait 11 ans. Vivant dans le sud de la France, celle qui est devenue égérie pour la maison Chanel n'a jamais caché son amour pour le cinéma et a suivi des cours au théâtre. "J'ai baigné, dès l'enfance, dans une famille dont la culture est le métier, où se construire intellectuellement passe par la curiosité, la recherche, le travail. Ma chance a été d'avoir une fenêtre sur le monde de l'art et la possibilité de m'y confronter très tôt", a-t-elle expliqué lors d'une interview croisée avec sa tante pour le magazine Elle en décembre dernier.