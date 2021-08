Mélanie Thierry éblouit avec un look 70's à Angoulême auprès de Félix Moati

Grande émotion pour Mélanie Thierry. Présente lors de la 14e édition du festival du film francophone d'Angoulême (Charente), l'actrice était venue représenter son dernier film La vraie famille, la première diffusion du film de Fabien Gorgeart mercredi soir. Elle y incarne une mère de famille d'accueil, déchirée de voir partir un petit garçon placé chez elle pour retourner chez son père.

"C'est une histoire que j'ai en partie vécue dans mon enfance. A la fin de la séance, on comptait sur les doigts de la main ceux qui avaient réussi à ne pas pleurer", a indiqué Fabien Gorgeart auprès de la Charente Libre. Après une standing ovation trop chargée en émotions pour Mélanie Thierry, celle-ci quitte la salle précipitamment.

Avant la diffusion du film, Mélanie Thierry et ses collègues de tournage, Félix Moati, Lyes Salem et Fabien Gorgeart ont pris la pose devant les photographes. La comédienne de 40 ans avait choisi un look très 1970 pour l'occasion. Chemise orange à boutons fantaisie, pantalon ample et taille-haute et escarpins à plateforme blancs : on l'aurait crue tout droit sortie d'un clip de Dalida.

Cette année encore, un jury exceptionnel donnera les oeuvres et interprétations les plus marquantes de cette 14e édition du festival d'Angoulême. Anne Parillaud, présidente du jury étudiant, et Nicole Garcia, présidente du jury, épaulée de Reda Kateb, Leïla Kaddour, Noémie Schmidt, Philippe Van Leeuw, Marie NDiaye, Oxmo Puccino, Catherine Leterrier et Antonin Baudry.