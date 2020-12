Félix Moati en couple : rares confidences sur sa compagne

On l'a découvert et aimé dans le film LOL en 2009. A l'époque, Félix Moati jouait déjà de son charme tout droit venu des ténèbres, une aisance étonnante quand on sait qu'il s'agissait de son tout premier rôle. En 2017, c'est Sou Abadi qui faisait confiance au jeune comédien en l'engageant pour son long-métrage Cherchez la femme. Sauf que l'acteur, du haut de ses 30 ans, semble l'avoir trouvée depuis bien longtemps, cette petite veinarde. Si l'on en croit ses récentes confessions dans les colonnes du magazine Paris Match, il serait toujours bel et bien en couple... en tout cas, en avril 2020.

Félix Moati a dévoilé le visage de sa jeune compagne à l'occasion de la cérémonie des César 2013. Et si la jolie blonde avait accepté de prendre la pose à côté de son acteur, elle a complètement disparu des radars depuis. La raison ? Elle serait tout simplement "la pudeur incarnée". Bien sûr, il est difficile de dire si elle est toujours en couple avec le héros de la mini-série No Man's Land. On sait seulement qu'il a passé son confinement "avec son amoureuse", tous deux enfermés dans la ville de Paris. Là où le doute s'installe, c'est qu'il a également confié que "se faire larguer", c'était sa "manière de rompre". Y aurait-il eu de l'eau dans le gaz ?

J'ai rencontré ma copine en hypokhâgne

Impossible de les imaginer l'un sans l'autre. Les amoureux se sont rencontrés sur les bancs d'école il y a de ça des années et sont restés inséparables depuis. "J'ai rencontré ma copine en hypokhâgne. C'était l'élève la plus douée de la classe", concédait-il dans les colonnes du magazine Marie Claire. Sa carrière d'acteur, il la lui doit un peu d'ailleurs. S'il transperce l'écran pour notre plus grand plaisir, c'est surtout parce que Madame lui a inculqué les vraies valeurs du septième art. "On se voit grandir, détaillait-il. C'est elle qui m'a ouvert à la cinéphilie, aux films d'Ozu et Truffaut. Elle est éditrice et termine actuellement une thèse de philo."

Difficile de suivre son parcours sentimental. A part son visage, cette image datant de l'année 2013, on ignore tout de l'identité de la compagne de Félix Moati. Pourtant, le comédien dévoilait à Néon le secret qui faisait durer son couple : de la communication, bien sûr, et une certaine ouverture sexuelle. "On ne s'interdit rien. Avec ma copine, on parle de tout et c'est précisément ce que j'adore chez elle." Espérons que cette clé ait été celle du succès...