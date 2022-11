Julie Depardieu maman de Billy et Alfred : son père Gérard, un grand-père de "8 ans d'âge mental"

Fille de Gérard Depardieu, Julie Depardieu s'est faite un nom en jouant dans de nombreux films comme Podium (2003), Rush Hour 3 (2007), Le Bal des actrices (2008) ou encore Zaï zaï zaï zaï (2022). Elle a également remporté quelques distinctions comme le César du meilleur espoir féminin pour La Petite Lili en 2004 et aussi celui du meilleur second rôle féminin pour Un secret en 2008.

Côté vie privée, Julie Depardieu partage depuis plus de dix ans la vie de Philippe Katerine, l'interprète phare du titre Louxor j'adore qu'elle a rencontré sur le tournage du film Je suis un no man's land en 2010. Ils ont deux fils : Billy, né le 16 juin 2011 et Alfred, né en août 2012. Julie Depardieu a accordé une interview à Télé Star (édition du 21 novembre) à l'occasion de la diffusion de la série Alexandra Ehle sur France 3 le mardi 29 novembre prochain.

Dans cette interview, celle qui incarne un médecin légiste dans cette série, est revenue sur sa décision de devenir maman : "Je passe ma vie à changer d'avis, a-t-elle souligné. Je n'ai pas beaucoup de convictions. J'ai toujours dit que je n'aurais pas d'enfant et j'en ai eu deux coup sur coup ! Sans doute étais-je guidée par la peur de ne pas savoir faire. Et aussi par une espèce de quête d'idéal. Je me disais qu'on ne pouvait être mère qu'en étant parfaite (...) Maintenant, j'ai compris que, pour être maman, il faut surtout savoir dire non sur tous les tons."

L'actrice de 49 ans a également évoqué la relation qu'entretient son père Gérard avec ses deux petits-fils : "Gérard est un très bon grand-père ! Il est chez nous tous les week-ends, il cuisine. Il fait d'ailleurs le meilleur gigot du monde ! Quand j'étais petite, il travaillait beaucoup mais, avec ses petits-enfants, il a plus de temps et manifeste un réel intérêt pour eux. Il les regarde, les écoute, leur apprend aussi plein de conneries. Il est marrant et provocateur. Billy m'a dit : "Pépé, il a 8 ans d'âge mental." Ce que je constate, c'est qu'il est heureux de les voir et qu'il est à fond." Un vrai grand-père gaga !