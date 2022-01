Claire Chazal face à Julien Clerc et Lambert Wilson pour un bel hommage dans Le Grand Echiquier

Le Grand Echiquier frappe fort pour son premier numéro de l'année. Ce vendredi 21 janvier 2022, France 3 diffusera l'émission culturelle présentée par Claire Chazal. Pour ce nouveau grand rendez-vous, c'est Molière qui sera à l'honneur à l'occasion de ses 400 ans.

C'est une émission exceptionnelle qu'a concocté Claire Chazal avec les équipes du Grand Echiquier. Elle rend hommage à l'univers riche, joyeux, pertinent, instructif de Jean-Baptiste Poquelin (de son vrai nom). Pour l'occasion, la présentatrice de 65 ans a reçu des artistes venus d'horizons différents afin d'évoquer l'administrateur et sociétaire de la Comédie française à travers toutes ses thématiques. A savoir la force comique de son oeuvre, l'importance des rôles féminins, la modernité et la résonance de ses textes, les grands acteurs qui ont joué ses pièces, la musique baroque ou son héritage à travers la comédie française.

Afin de frapper fort, la soirée débutera par la Marche des Turcs de J.B Lully interprété par l'Orchestre du Grand Echiquier dirigé par le chef Guiraud, et accompagné spécialement pour l'occasion par la compagnie de hip hop Fly or Die. Ensuite, des personnalités se succèderont pour apporter leur expertise ou transmettre leur passion. Ainsi, les téléspectateurs auront le bonheur de retrouver les acteurs Lambert Wilson et Jacques Weber se donner la réplique entre autres. Éric Ruf (administrateur du Français) ainsi que Benjamin Lavernhe, Christian Hecq ou Suliane Brahim (sociétaires du Français) ont aussi répondu présent.

Il y aura aussi de la musique avec Julien Clerc et Juliette Armanet qui proposeront un beau duo ou avec Kerry James ou les artistes lyriques Lea Desandre (accompagnée du luthiste Thomas Dunford) et Adèle Charvet. Le pianiste Alexandre Tharaud, l'humoriste Alex Vizorek et le Malandain Ballet Biarittz étaient également de la fête pour cette belle et grande émission.

Interrogée par nos confrères de TV Mag, Claire Chazal a confié qu'elle tenait beaucoup à ce que Le Grand Echiquier "soit porté par un thème, afin de créer un lien entre tous les artistes et les arts et entre toutes les générations sur France 3". "Grâce à Molière, tous les invités peuvent échanger autour de la langue, de l'amour des mots, ce socle commun d'information, de culture et d'éducation", a-t-elle précisé. Elle se félicite que le programme puisse proposer "des spectacles vivants". Un moment hors du temps que la présentatrice et les invités vivent "désormais dans les condition du direct". "C'est un choix économique qu'il nous faut accepter même si tout le monde préfère le direct. Je ne cherche pas à relever de défi, moi qui aie eu la chance de présenter des journaux dans un média très puissant", a conclu l'ancienne présentatrice du JT de TF1.