Diaporama : Claire Chazal brille d'élégance face à Patrick Bruel et un ex de Sophie Davant dans Le Grand Échiquier

LE GRAND ÉCHIQUIER A VERSAILLES « Le grand échiquier », le grand rendez-vous culturel, présenté par C.Chazal, nous donne rendez-vous à Versailles, haut lieu de la culture, admiré dans toute l'Europe, pour une soirée exceptionnelle. Une émission événement qui permet de parcourir le château et d'offrir un magnifique écrin aux invités, dans un lieu rempli d'histoire grâce au dispositif exceptionnel du réalisateur F.Goetgheber dans l'Opéra Royal et la Galerie des Glaces, symbole du rayonnement de cette résidence royale. Le Grand Échiquier est un lieu de rencontre où se mêlent tous les arts et toutes les générations d'artistes. C.Chazal sera accompagnée tout au long de la soirée de l'Orchestre de l'Opéra Royal et de son chef d'Orchestre M.Herzog. A ces côtés, P.Bruel fera découvrir son nouvel album « Encore une Fois », C.Luciani qui a ajouté un peu de disco à son dernier disque « Cœur », Lang.Lang qui revient à Versailles après s'y être marié pour un album consacré à Walt Disney, sans oublier le rappeur Youssoupha qui adresse ses mots tendres à son fils dans « Mon roi », la jeune artiste phénomène Lous and the Yakuza, qui chantera « Hiroshima » et le trio éphémère, G.Faye, Grand Corps Malade et B.Mazué. L'art lyrique sera à l'honneur de cet Opéra Royal avec la Soprano J.Fuchs ainsi que la danse avec les deux étoiles de l'Opéra de Paris D.Gilbert et H.Marchand, puis le prodige de l'accordéon T.Ould. Dans ce lieu qui accueillera certaines épreuves des Jeux Olympiques 2024, sera également présent le metteur en scène T.Jolly qui a été choisi pour la cérémonie d'ouverture. De nouvelles disciplines seront misent en lumières, grâce au champion du monde de Bmx M.Dandois et l'équipe de France de Break Dance, qui performeront dans les salons du château. Sans oublier l'écrivain A.Mabanckou, qui revisite sa ville natale dans « Le commerce des allongés » et E.Orsenna, académicien, amoureux de Versailles depuis l'enfance pour qui ces lieux de patrimoine n'ont aucun secret. Le temps d'une soirée, Le grand échiquier devient la plus grande salle de spectacles de France.

