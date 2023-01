Diaporama : Claire Chazal "trop excessive" après son départ de France 2 : son célèbre remplaçant ne mâche pas ses mots

6 / 14

Claire Chazal - Personnalités lors d'une veillée de paix pour l'Ukraine au Palais de Chaillot à Paris. Le 4 mars 2022 En soutien aux artistes ukrainiens, France Culture mobilise sa grille de programme et s'associe avec Culturebox et Chaillot-Théâtre national de la Danse, pour répondre à l'appel à la solidarité lancé par le directeur du Théâtre National de Strasbourg et la directrice du Préau - CDN de Vire. Vendredi 4 mars à 20h et pendant plus de 5 heures, France Culture et Culturebox proposent une veillée de soutien, qui proposera des lectures extraites de Les Soirées du hameau près de Dikanka de Nikolaï Gogol et en intégralité Les chevaux de feu, conte ukrainien de Mykhaïlo Kotsioubynsky © Stéphane Lemouton / Bestimage © BestImage, Stéphane Lemouton