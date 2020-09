Mandy Moore (This Is Us) est enceinte : elle dévoile le sexe du bébé

Mandy Moore et son mari, le chanteur Taylor Goldsmith, se sont fiancés en septembre 2017. Il avait fait sa demande avec une superbe bague : un diamant taillé en forme coeur, monté sur un anneau en or rose. "Je n'ai jamais aimé les bijoux. Quand on discutait avec mon petit ami de se fiancer, je lui ai dit que je ne voulais pas d'une grosse bague. Donc vous imaginez ma surprise quand j'ai vu qu'il avait fait sa demande avec cette superbe bague cet automne", expliquait-elle au magazine In Style, en avril 2018.

Mandy Moore a insisté pour garder cette cérémonie intimiste, avec seulement quelques invités. "Nous sommes tous les deux très calmes, et très secrets. Je ne me suis jamais imaginée avec une jolie robe en face de 300 personnes. Ça va être très calme et privé, juste comme nous", prévenait-elle dans People, en octobre 2017. Un petit peu plus d'un an après, Mandy Moore et Taylor Goldsmith se sont mariés depuis leur jardin, en novembre 2018. Elle portait d'ailleurs une robe de mariée rose de la marque américaine Rodarte.

Ce petit garçon est donc le premier enfant issu de leur mariage.