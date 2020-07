Mandy Moore vieillie pour This Is Us: coulisses de son incroyable transformation

Début 2016, le public a retrouvé Mandy Moore dans This Is Us. Une série dramatique qui a immédiatement connu le succès. L'actrice de 36 ans y incarne Rebecca Pearson, une mère de famille. Et au cours des épisodes, des flashs-back ont régulièrement lieu, ainsi que des sauts dans le temps. La belle brune doit donc parfois se transformer en femme de 68 ans. Un changement physique qui prend beaucoup de temps et qui s'avère assez néfaste pour sa peau.

Vieillir un acteur pour les besoins d'un tournage n'est pas si simple qu'on le pense. Mais l'équipe de This Is Us doit le faire une vingtaine de fois pour chaque saison, avec Mandy Moore notamment. La première étape consiste à ajouter des cheveux plus cassants, des tâches de rousseur ou de fines veines au niveau du visage de la star. Les maquilleurs doivent ensuite utiliser une douzaine de prothèses qu'ils placent du front jusqu'au niveau de sa poitrine quand le personnage à un col en V. Et si elle porte un T-shirt ou une robe, il faut en rajouter. Ils étirent ensuite sa peau avant d'appliquer le maquillage. Les rides apparaissent une fois que la peau relâchée et le maquillage séché. "Elle a de petites prothèses sous le menton, sous les yeux pour faire des cernes et marquer les pattes-d'oie et d'autres pour faire les rides du lion", a confié la maquilleuse à Vulture. Afin d'obtenir le beau résultat visible à l'écran, l'équipe met en moyenne trois heures et demie. Mieux vaut être patiente et, fort heureusement, Mandy Moore ne s'est jamais plainte.

Il y a également un processus particulier au moment de tout enlever, car sa peau est malmenée à cause des produits chimiques. Comme Mandy Moore a la chance d'avoir naturellement une belle peau, l'équipe fait très attention à ce qu'elle ne s'abîme pas trop. Pour ce faire, ils enlèvent tous les morceaux petit à petit et utilisent des produits doux ensuite pour nettoyer sa peau. Ils lui mettent tout d'abord une lotion démaquillante grasse pour enlever les prothèses. Elle doit ensuite mettre des serviettes chaudes aux endroits où elles se trouvaient ainsi que des huiles. Un processus qui prend de quarante-cinq minutes à une heure. Malgré tout, l'actrice a déjà reconnu que cela ruinait sa peau. La production tente donc d'espacer au maximum ses transformations.