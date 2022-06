Mandy Moore enceinte : la star de "This is us" attend son deuxième enfant !

C'est une nouvelle qui fait une heureuse mais aussi un heureux ! Mandy Moore, l'actrice vedette de la série This Is Us, est enceinte de son deuxième enfant avec son compagnon, le chanteur de rock Taylor Goldsmith.

C'est sous son compte Instagram que Mandy Moore a annoncé la nouvelle, accompagnée d'une photo de son fils August Harrison surnommé Gus né le 20 février 2021 qui arbore un T-shirt où est inscrit "Big Brother" : "Un chapitre incroyablement fondateur de ma vie vient de se terminer et le suivant, en tant que mère de deux enfants, est sur le point de commencer... et nous sommes toujours aussi profondément reconnaissants et excités. Baby Boy Goldsmith #2 arrive cet automne ! La tournée va être légèrement différente de ce à quoi je m'attendais mais je ne peux pas attendre et Gus sera le meilleur grand frère !!", a longuement exprimé celle qui incarne Rebecca Pearson dans This Is Us.

Actrice mais aussi auteure-compositrice et interprète, Mandy Moore devait poursuivre la promotion de son dernier album In Real Life, sorti le 13 mai 2022, mais ce changement de vie en a décidé autrement.