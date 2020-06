This Is Us : Mort à seulement 39 ans de la scénariste Jas Waters

Jas Waters, une scénariste américaine peu connue du grand public, mais appréciée des studios à Hollywood est morte, rapporte le site People. Âgée de seulement 39 ans, elle avait notamment participé à l'écriture de la série This Is Us, diffusée en France sur la chaîne M6.

"Toute la famille This Is Us est dévastée après avoir appris la mort de Jas Waters. Pendant notre collaboration, Jas avait laissé sa marque auprès de nous tous et sur la série dans sa globalité. C'était une scénariste brillante et une force de la nature. Nous envoyons toute notre sympathie à ses proches. C'était l'une des nôtres. RIP", a fait savoir la chaîne américaine NBC dans un communiqué, mercredi 10 juin 2020. Pour l'heure, la cause de sa mort n'a pas été dévoilée.

Le créateur de la série, Dan Fogelman, a lui aussi publié un message. "La nouvelle m'a coupé le souffle. Jas était absolument brillante et avait encore tellement d'histoires à raconter. Elle laisse une marque indélébile sur notre série et mon coeur se brise en pensant aux siens. RIP", a-t-il ajouté. "J'envoie de l'amour et un peu de lumière à la famille et aux proches de Jas", a de son côté écrit sur Twitter l'actrice Mandy Moore qui incarne le personnage de Rebecca Pearson dans la série.

L'histoire de This Is Us, rapportée par nos confrères d'AlloCiné : "Selon Wikipédia, en moyenne 18 millions d'êtres humains partagent le même jour d'anniversaire à travers le monde. Mais il existe une famille, dispatchée entre New York et Los Angeles, dont quatre des membres sont nés le même jour ! Voici leur histoire drôle et émouvante..."

Jas Waters, qui avait aussi été journaliste pour le magazine Vibe, avait également travaillé pour le film What Men Want sorti en 2019.