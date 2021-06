Kendji : Bientôt un deuxième bébé avec sa mystérieuse compagne ? Il répond !

A seulement 24 ans, Kendji Girac est déjà le papa d'une petite fille prénommée Eva Alba née en janvier 2021 de son histoire d'amour discrète avec une mystérieuse femme. Le chanteur pourrait-il envisager d'agrandir la famille ? Il répond sincèrement.

Dans les pages de Télé Poche, Kendji a été interrogé sur son clan et la possibilité de donner un petit frère ou une petite soeur à Eva. "Tout doucement, oui, peut-être. Mais déjà, je vais l'agrandir avec un cinquième album qui arrivera prochainement", a-t-il répondu. Le jeune homme, qui n'a caché que les nuits avec bébé pouvaient être difficiles, se voit donc père de nouveau dans le futur sans être pressé. Pour l'heure, il profite déjà du bonheur qui est le sien auprès de sa fille. "C'est incroyable, extraordinaire. J'ai tellement d'amour que je pourrais en donner à tout le monde", n'a-t-il pas manqué de clamer.

Interrogé sur les ondes de la radio Chérie FM en février dernier, Kendji avait déjà évoqué la possibilité d'avoir plusieurs enfants. "On verra bien... Moi je ne sais pas, je décide pas. Je laisse faire un peu la vie quoi. Après je veux pas beaucoup d'enfants non plus. Avec les temps qui courent, faire un enfant c'est compliqué. De l'organisation et puis avec tout ce qui se passe, ça fait peur, on a pas envie de mettre un enfant au monde. Et avec l'avenir qu'on leur réserve, c'est un peu incertain...", disait-il alors.

Pour le moment, Kendji se laisse donc le temps avant de se lancer dans le projet bébé numéro 2, et se consacre aussi bien à sa musique - son dernier disque Mi vida est certifié disque de platine - qu'à ses activités parallèles. Le 12 septembre on pourra ainsi le retrouver sur C8 à 21H05 pour la diffusion du concert en faveur du Psychodon. Une campagne qui mobilise autour des questions de maladies psychiques. "Je suis fier de donner un peu de ma personne. J'espère que ça aura un impact", a-t-il ajouté.

