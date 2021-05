Zaho mariée à Florent Mothe, des débuts difficiles : "Trop parfait, trop propre sur lui"

Il y a d'abord eu les rumeurs, persistantes, puis le temps de la confirmation : Zaho et Florent Mothe sont bel et bien en couple. Mieux encore, ils se sont mariés et ont accueilli un petit garçon prénommé Naïm. Pour Gala, les amoureux ont évoqué leur belle histoire de coeur.

Si, aujourd'hui, Zaho (41 ans) ne tarit par d'éloges et n'est pas radine en compliments sur son mari Florent Mothe (40 ans), force est de constater tout de même que les débuts du couple ont été difficiles... la chanteuse n'appréciant pas beaucoup la personnalité de son confrère ! "Florent était très réservé, trop poli, trop parfait, trop propre sur lui. Je déteste la perfection et je me demandais : quel est son défaut ? (...) Je ne le sentais pas très ouvert, pas très accessible", raconte celle qui a partagé l'affiche de la comédie musicale La légende du roi Arthur avec le beau brun entre 2015 et 2016 devant 300 000 spectateurs.

Zaho, qui se décrit elle-même comme "rentre-dedans, impulsive" soit l'opposé de son amoureux, s'est finalement aperçue qu'il n'était "pas si parfait que ça", au fil du temps et des soirées notamment avec la bande de potes de Florent Mothe. Elle reconnait toutefois de grandes qualités à son mari, capable de la ramener "dans le dialogue" quand elle s'emporte, soulignant son "sang-froid exceptionnel". Le chanteur, aussi vu dans Mozart l'opéra rock, reconnait volontiers de son côté être "bien élevé" mais également "susceptible, timide".

Tous deux ont fini par s'apprivoiser et s'apprécier jusqu'à ce que la complicité devienne amoureuse. Aujourd'hui, ils se sont mariés et vivent en banlieue de Montréal avec leur fils, où ils possèdent un studio d'enregistrement. "Nous ne travaillons pas vraiment ensemble mais nos univers - urbain pour elle, rock pour moi - se nourrissent", affirme le chanteur qui précise que l'un travaille en studio, l'autre s'occupe de leur petit garçon. Un équilibre parfait pour le couple qui prépare un retour dans les bacs. Zaho a notamment sorti un nouveau single intitulé Ma lune.

L'interview intégrale est à retrouver dans Gala, édition du 27 mai 2021.