Zaho et Florent Mothe se sont mariés dans le plus grand des secrets : "On a été discret sur ce coup-là"

Un retour très attendu. Le vendredi 26 mars 2021, Zaho dévoile le premier extrait de son nouvel album - le quatrième, prévu pour l'automne 2021 -, une balade sensible intitulée Ma Lune. Dans les paroles de ce titre, la chanteuse évoque de sa voix éraillée, unique, son fils Naïm, mais aussi le père de son enfant, Florent Mothe ... qui est devenu son époux il y a quelques temps déjà ! "C'est une chanson qui parle des personnes qui illuminent nos ténèbres, des personnes qui éclairent nos nuits, nos vies, c'est un peu ma façon de me raconter à travers ceux qui ont donné un sens à la mienne, explique-t-elle à Télé Loisirs. J'y parle de mon fils, de mon mari, ma famille, des épreuves que j'ai pu traverser, de tous ces gens qui m'ont aidée à en sortir grandie et dont vous faites partie."

Son "mari" ? Hé bien oui. Zaho, qui a rencontré Florent Mothe en incarnant la fée Morgane dans la comédie musicale La légende du roi Arthur en 2015, a officialisé cet amour, face au maire, dans le plus grand des secrets. "Oui, on s'est marié, confirme l'artiste. Ça fait un petit bout déjà. Mais on a été discret sur ce coup-là !". Si la nouvelle n'avait pas fuité jusqu'ici, c'est parce que les deux chanteurs sont extrêmement discrets à propos de leur vie privée. Il aura fallu attendre l'année 2019 pour qu'ils officialisent leur relation de longue date, lors des fiançailles du frère de Zaho, en partageant une photographie de famille.