Zaho et Florent Mothe : Jolie photo de famille avec leur adorable Naïm

La famille au complet ! Le 23 août 2020, Zaho s'est saisie de son compte Instagram pour dévoiler une série de photos personnelles. Des clichés sur lesquels la chanteuse de 40 ans prend la pose avec son compagnon Florent Mothe et leur fils Naïm, aujourd'hui âgé de 2 ans.

En shorts, tee-shirts et baskets, parents et enfant ont affiché leur complicité le temps d'une séance photo de vacances improvisée. Le trio semble profiter de l'été à Montréal, où il a passé le confinement. Si le petit Naïm pointe souvent le bout de son nez sur le compte Instagram de sa maman, pour le plus grand plaisir de ses quelque 330 000 abonnés, les portraits de famille à trois se font plus rares. La dernière apparition de Florent Mothe (39 ans) sur le réseau social remonte au 8 juin, lorsque le couple a fêté l'anniversaire de son garçon. "Joyeux anniversaire mon fils d'amour d'amour. On t'aime tellement ! Chaque instant passé avec toi est une bénédiction", avait alors écrit l'interprète de C'est chelou.