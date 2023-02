"J'avais pris 11 kilos" : Zaho cash sur son corps après grossesse, les gens vont la "détester" (EXCLU)

C'est un couple né d'une comédie musicale. En acceptant de participer à l'aventure deLa légende du Roi Arthur, Zaho et Florent Mothe ne s'attendaient certainement pas à vivre une belle romance. Après avoir pris le temps de se connaître et laisser les choses se faire loin des regards indiscrets, ils se sont mariés en secret puis ont officialisé leur idylle. En 2018, ils sont aussi devenus parents d'un petit Naïm. Une année 2018 bien remplie donc pour l'interprète du tube C'est chelou qui avoue à Purepeople avoir adoré sa grossesse. À l'occasion de la sortie de son nouvel album Résilience, elle a accepté de se livrer sur sa famille. L'occasion de révéler comment elle s'est réappropriée son corps post-grossesse.

"Les gens vont me détester, lâche Zaho d'entrée de jeu lorsqu'on évoque le sujet. J'ai accouché et en accouchant, j'ai perdu 7 kilos. J'avais pris 11 kilos. Il me restait pas beaucoup à perdre, donc juste j'ai rien fait." De quoi faire en effet grincer des dents. Si elle n'a eu aucun mal à perdre ses kilos de grossesse donc, elle a aussi adoré sa grossesse. "J'ai adoré être enceinte. C'était l'une des meilleures périodes de bien être des dix dernières années", affirme l'artiste canado-algérienne, qui sait que ce n'est pas la même expérience pour toutes les femmes. De quoi lui donner envie d'agrandir la famille ? "Envie, il y a, explique celle qui partage sa vie avec Florent Mothe. Après, faut faire avec la réalité des choses. Maintenant, je suis très contente d'avoir mon fils. Si c'est ce que le destin nous réserve, je suis déjà très comblée et très ravie."

Naïm sosie de son célèbre papa, mais un trait de caractère bien à elle

Un petit Naïm qui ressemble apparemment beaucoup à son célèbre papa, comme elle le fait savoir à Purepeople mais qui tient bien un sacré trait de caractère de sa maman. "Il argumente beaucoup, il négocie tout, fait savoir l'interprète de C'est chelou. Brossage des dents. 'Mais attends cinq minutes, cinq minutes, non, attends trois minutes. Non trois, alors deux.' Même si c'est une minute, il la négocie. Traits de caractère de moi, vu qu'il ressemble plus à son père qu'à moi. Quand il est né, on s'est dit : 'Ah bon, il a les yeux bleus ?' 'Bon bah écoute, j'espère qu'il va me ressembler au fur et à mesure qu'il grandira. Et en fait, il ressemble de plus en plus à son papa", déclare la chanteuse de 42 ans.

