"Il n'a pas la tête à s'appeler..." : Zaho et Florent Mothe ont changé le prénom de leur fils à la dernière minute (EXCLU)

Zaho a mis quelque temps avant d'annoncer son histoire d'amour avec Florent Mothe. En 2018, le couple qui s'est rencontré avec la comédie musicale La légende du Roi Arthur a finalement partagé sa romance avec le public. Mariés dans le plus grand secret, les deux artistes sont devenus parents d'un petit Naïm depuis 2018. Un petit garçon qui fait leur bonheur mais dont le prénom a été sujet d'un grand désaccord entre eux. En effet, alors qu'elle revient avec son nouvel album Résilience, Zaho a accepté de se confier à Purepeople, notamment sur le sujet de sa famille. L'occasion de révéler une drôle d'anecdote sur le choix du doux prénom de Naïm.

"En fait, on n'était pas d'accord du tout, jusqu'à ce qu'il naisse, fait savoir Zaho au sujet du choix du prénom. Quand il est né, je l'ai regardé et j'ai dit : 'Bon bah il a pas la tête à s'appeler...' et ce qu'on avait convenu par défaut." Mais Florent Mothe a alors eu une inspiration, celle de sa grand-mère. "Et comme la grand-mère de Flo s'appelait Naïmé, il m'a dit Naïm et tout de suite, c'était beau, ça sonnait bien", raconte l'interprète de C'est chelou. Au sujet de la signification du prénom de son fils, elle explique : "Et Naïm, en arabe, ça veut dire douceur. Et ça a plusieurs significations dans plein de langues différentes. En fait ce n'est pas un prénom que d'origine. D'ailleurs, la preuve, sa grand-mère n'était pas du tout arabe. Et pourtant, elle s'appelait Naïmé."

Je le trouvais très doux mon garçon quand il est né

Une jolie signification qui convient parfaitement à ce petit garçon qui fait son bonheur, comme Zaho le partage avec Purepeople. "Et c'est la douceur. Et je le trouvais très doux mon garçon quand il est né, il m'avait apaisée", confie la chanteuse de 42 ans. À propos de la grossesse, Zaho avoue que la sienne a été parfaite. "J'ai adoré être enceinte. C'était l'une des meilleures périodes de bien être des dix dernières années", affirme l'artiste canado-algérienne. De quoi lui donner envie d'agrandir la famille ? "Envie, il y a, répond celle qui partage sa vie avec Florent Mothe. Après, faut faire avec la réalité des choses. Maintenant, je suis très contente d'avoir mon fils. Si c'est ce que le destin nous réserve, je suis déjà très comblée et très ravie."

