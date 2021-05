Zaho mariée à Florent Mothe : "Mon meilleur ami, mon amant, mon amoureux, mon tout !"

Interviewés dans l'émission 50 Mn Inside diffusée le 15 mai 2021 sur TF1, Zaho et Florent Mothe ont fait de rares confidences sur leur vie de couple ainsi que sur leur fils Naïm né le 8 août 2018. Depuis leur rencontre en 2015, dans la comédie musicale La Légende du Roi Arthur, les deux artistes ne se quittent plus et ont même décidé de se marier il y a quelques semaines. Installés au Canada, les amoureux repassent cependant régulièrement à Paris pour le travail et ont chacun un emploi du temps chargé. Face aux caméras de TF1, l'interprète du titre C'est Chelou confie les dessous de leur quotidien : "La journée ou les deux jours par semaine où on est ensemble c'est super important de s'asseoir, de manger, de prendre le temps d'apprécier ce qu'on mange". "De resserrer les liens familiaux", rajoute ensuite Florent.

Comblée avec le musicien de 40 ans depuis maintenant six ans, Zaho confie avec beaucoup de fierté qu'il est un père mais aussi un mari idéal toujours prêt à l'aider dans les tâches ménagères du quotidien. Humble, l'interprète du titre L'Assasymphonie répond simplement que pour lui c'est la "normalité". Après avoir fait un câlin à leur adorable fils aux yeux bleus, la chanteuse de 41 ans confie, avec beaucoup de tendresse, être désormais certaine d'avoir trouvé "le bon partenaire" pour l'accompagner. "C'est mon pote, c'est mon meilleur ami, c'est mon amant, c'est mon amoureux, mon tout !" révèle-t-elle. "Je suis ton gars sûr ?", demande ensuite son mari, "Tu es mon gars sûr", conclut-elle, laissant s'échapper un rire de ses lèvres...