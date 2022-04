Zaho en couple avec Florent Mothe : elle révèle (enfin) les détails de leur folle rencontre

Leurs confidences sur leur couple se font de moins en moins rares : depuis qu'ils ont révélé leur belle histoire d'amour en 2018, Florent Mothe et Zaho acceptent désormais de dire quelques mots de leur vie privée, eux qui se sont mariés dans le plus grand secret. Parents d'un petit Naïm depuis 2018, ils sont notamment revenus sur leur rencontre sur les ondes du podcast A bientôt de te revoir, diffusé sur France TV Slash.

À l'époque, les deux chanteurs viennent d'être recrutés pour la comédie musicale La légende du Roi Arthur et ne se connaissent pas vraiment, mais la magie finit par opérer pendant les répétitions, et tout ça grâce à un homme : "La comédie musicale, je l'ai faite avec Dove Attia, qui se dit parrain de notre couple maintenant. Il dit : 'C'est grâce à moi tout ça. Tu ne voulais pas jouer dedans, et finalement...'", explique-t-elle avec humour.

Mais s'ils deviennent collègues et même amis, l'histoire d'amour est encore loin. Pendant un an, ils s'entraînent et finissent par partager des cours de sport, ce qui donnera un nouvel élan à leur relation. "Comme on jouait tous les deux les pires ennemis du spectacle tout du long (...) donc on avait le même coach en sport. Lui, il devait prendre beaucoup de muscles et moi je devais sécher un petit peu pour paraître plus dure, plus autoritaire, plus méchante", se souvient-elle.

"Un jour, on aura un enfant ensemble"

"Ça faisait 6 mois qu'il était célibataire, mais il ne faisait pas forcément d'avances", raconte-t-elle, consciente que leur coach a tout tenté pour les rapprocher. Rien à faire. Il a fallu qu'un jour, le chanteur mette les pieds dans le plat pour que la situation avance. "La manière dont ça a marché, ça a été la franchise (...) Il m'a dit : 'Tu sais que je te kiffe et toi aussi, mais tu ne le sais pas encore (...) Un jour, on aura un enfant ensemble'", conclut l'interprète de C'est Chelou.