Zaho et Florent Mothe : rares photos de leur fils, qui a bien grandi

Zaho va merveilleusement bien. L'artiste algéro-canadienne passe actuellement des vacances au calme avec son fils, l'adorable petit Naïm, déjà âgé de 2 ans. Le mercredi 29 juillet 2020, la chanteuse a publié une série de photos prises lors d'une virée en kayak. Malgré un ciel couvert, mère et fils semblent avoir passé une merveilleuse journée.

L'occasion de remarquer que le petit Naïm, qui porte un gilet de sauvetage et des brassards, a déjà bien grandi et qu'il ressemble de plus en plus à son papa, Florent Mothe. Il semblerait d'ailleurs que le musicien soit le photographe de ce shooting réussi.